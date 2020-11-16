傳眾安在綫退出洽購安信信貸 另有一本地同業洽商中
2020年11月16日 10:19
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今年4月，市場傳出本地財務公司安信信貸的主要股東中旅金控擬連同其他股東，一併放售安信信貸股權，並委任滙豐作為交易的財務顧問。其後有消息指，眾安在綫(06060)旗下子公司眾安國際曾洽購安信，惟最新消息指，基於價格及協同效益考慮，眾安國際已退出洽購安信的行列。
不過，安信洽售行動未有停止。業內消息指，不乏本地同業對安信有興趣。傳聞有意洽購的同業大熱包括新鴻基公司(00086)，估計其或透過旗下亞洲聯合財務初步洽商。
只是，由於目前經濟景氣欠佳，且賣方叫價不便宜，故最終能否達成協議，尚屬未知數。
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