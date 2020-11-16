新盤動向：中洲火炭項目料年內開售 單位面積250呎起

第四季沙田區爆發激烈新盤混戰，帶動該區於短短個多月速錄逾1,500伙一手交投。年底前區內料將再有大型項目登場，由中洲置業發展的火炭項目，提供1,335伙，單位間隔多元化，最細開放式戶面積約250方呎起，特色戶最大則逾千方呎，料可回應市場殷切需求。

中洲置業行政總裁陳志興接受訪問時表示，火炭項目作為公司在港首個發展，無論設計以至用料等均相當講究，希望可以打響名堂，整項目總投資額高達100億至110億元。項目由4座物業組成，單位間隔介乎開放式至四房，主打一房、兩房及三房戶，各佔整體約3成比例，一房戶面積約300多方呎起，三房戶最大則約800多方呎，而特色戶只佔小量，平均面積約1,500方呎。

他指出，該盤總樓面約83萬方呎，基座設約10萬方呎商場，正申建天橋連接鄰近火炭港鐵站，而樓盤會所及綠化面積共逾10萬方呎，提供各式完善設施。項目樓花期約2年，預計一至兩個月內批出預售樓花同意書，將隨即啟動推盤攻勢，有機會年內開售。

對於同區大圍站項目銷情熾熱，他坦言「感到開心」，並指兩個項目具有很多共同優點，例如同屬地鐵沿線物業，單位類型切合市場剛性需求，故售價亦會參考對方做價。

除上述大型樓盤外，他透露，公司亦正發展港島大坑道4號A至D項目，地盤面積約2萬方呎，可建樓面約10萬方呎，料建60多伙，以面積逾千方呎大戶為主，須與政府補地價，總投資額約25億元。

至於外界不時誤會公司是內地地產商，他坦言，公司創辦人黃光苗持有香港身份證，公司自2015年在港成立，目前已有約40人，團隊均由香港人組成，是百分百港資公司，長遠睇好樓市，未來會繼續競投土地開拓市場。

未來市況方面，他認為，中小型單位具剛性需求，估計明年整體樓價可升約5%，若短期落實通關，豪宅交投將明顯上升。他又建議政府撤辣，包括將3年額外印花稅年期縮短，以及進一步放寬按揭保險樓價上限。

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