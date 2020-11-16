恒指季檢：藍籌新貴美團安踏百威股價做好　12月7日生效

恒生指數有限公司上周五(13日)宣布指數檢討結果，藍籌股數目將由50隻增加至52隻，加入百威亞太、安踏體育，以及美團；剔除太古A。

所有季檢變動將於2020年12月7日(星期⼀)起⽣效，公司預期於2021年2月公布下次諮詢結果。

恒指最新季檢結果

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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