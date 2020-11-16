恒指季檢：藍籌新貴美團安踏百威股價做好 12月7日生效
2020年11月16日 10:37
東網電視更多新聞短片
3隻恒生指數成分股(藍籌股)新貴周一(16日)股價做好，美團(03690)即市高位見321港元，現報315元，升3%；安踏體育(02020)即市高位見108.1元，現報106.5元，升4.9%；百威亞太(01876)即市高位見26.8元，現報25.85元，升4.6%。至於被剔出的太古A(00019)股價則受壓，即市低位見42.45元，現報42.65元，跌1.3%。
恒生指數有限公司上周五(13日)宣布指數檢討結果，藍籌股數目將由50隻增加至52隻，加入百威亞太、安踏體育，以及美團；剔除太古A。
國指成分股加入阿里健康(00241)、中國海外發展(00688)、中芯國際(00981)、中國恒大(03333)、中國飛鶴(06186)、海底撈國際(06862)、京東集團(09618)及網易(09999)；剔除中國旺旺(00151)、復星國際(00656)、中國電信(00728)、中國太平保險(00966)、中信銀行(00998)、中國神華(01088)、民生銀行(01988)、萬科企業(02202)及中國財險(02328)。
所有季檢變動將於2020年12月7日(星期⼀)起⽣效，公司預期於2021年2月公布下次諮詢結果。
恒指最新季檢結果
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020