【睇好中國經濟復甦】大摩上調恒指2021年底目標至28700點
2020年11月16日 10:46
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投資銀行摩根士丹利最發表的研究報告指出，鑑於中國經濟復甦步入穩固，預計2021年中國的國內生產總值(GDP)將增長9%，已將2021年第四季每美元兌人民幣預測由6.6上調至6.4，並認為中國的長期增長機會多，故在新興市場中，建議增持中國股票，並將恒生指數2021年底的目標由24,600點上調至28,700點，即現水平尚有約10%上升空間；國企指數2021年底的目標則由9,800點上調至11,400點。
此外，該行預計，科技顛覆、疫情與健康、環境保護ESG與氣候化會成為明年投資市場的重要主題。在其焦點中港股票名單上，港股有友邦保險(01299)、安徽海螺水泥(00914)、東風集團(00489)、香港交易所(00388)、新鴻基地產(00016)、騰訊控股(00700)、招金礦業(01818)及中升控股(00881)，投資評級同為「增持」。
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