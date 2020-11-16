【睇好中國經濟復甦】大摩上調恒指2021年底目標至28700點

投資銀行摩根士丹利最發表的研究報告指出，鑑於中國經濟復甦步入穩固，預計2021年中國的國內生產總值(GDP)將增長9%，已將2021年第四季每美元兌人民幣預測由6.6上調至6.4，並認為中國的長期增長機會多，故在新興市場中，建議增持中國股票，並將恒生指數2021年底的目標由24,600點上調至28,700點，即現水平尚有約10%上升空間；國企指數2021年底的目標則由9,800點上調至11,400點。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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