調查：全球智能手機市場前四大業者　中國佔半

在新冠肺炎疫情和中美經貿矛盾等影響下，全球智能手機市場正面臨新一輪洗牌。外媒引述美國市場調查公司SA發布的數據顯示，第三季度三星電子(Samsung)在全球智能手機市場以21.9%的份額位居第一，華為、小米、蘋果公司(Apple Inc.)分別以14.1%、12.7%和11.9%的市場份額分列其後。從第三季度智能手機市場份額來看，全球排名前四位的企業有一半來自中國，可見國產手機品牌在全球市場的增長勢頭甚速。

今年第三季度三星電子在美國智能手機市場的份額為33.7%，按月增長逾6個百分點，超過Apple奪回冠軍，這也是三星電子自2017年第二季度以來在美國智能手機市場份額首次超越Apple。

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