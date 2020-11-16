【大行報告】中金指RCEP簽署將凸顯中國紡織產業鏈優勢

東盟十國以及南韓、日本、澳洲利亞、新西蘭、中國正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)。投行中金公司的研究報告指出，鑑於成本及外貿等因素，長期產業鏈轉移至東南亞國家的趨勢仍將延續，但是中國作為最大的紡織品生產國及出口國，紡織製衣產業鏈在全球紡織出口國中最為完善，上游纖維、中游面料輔料和下游服裝產業均有集群布局，相信受今年新冠肺炎疫情帶來的不確定性催化，中國供應鏈的高穩定性也將被全球品牌客戶日益重視。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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