沃爾瑪擬出售旗下日本超市Seiyu大部分股權

外電報道，美國零售商沃爾瑪(Walmart)宣布，將出售旗下日本超市「西友(Seiyu)」的大部分股份予美國投資基金KKR與日本樂天(Rakuten)。據悉，交易估值約1,725億日圓(約127.47億港元)。

沃爾瑪發表聲明指出，KKR將收購Seiyu的65%股份，樂天則收購20%股份，而沃爾瑪將繼續保留Seiyu的15%股份。

沃爾瑪上周五(13日)股價收報150.54美元，漲1.56%。

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