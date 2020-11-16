全球經貿戰：中國領頭亞太地區15國簽RCEP　世界不等美國了　

中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟10國周日(15日)正式簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，組成全球最大規模的自貿區，涵蓋全球半數人口。中國表示，協議經過8年談判得以簽署，顯示多邊主義和自由貿易的勝利，成員國承諾立即或10年內降至零關稅。

正當主張反全球化和與中國掀打貿易戰的美國，仍在陷於總統大選苦無結果的內部混亂之際，包括中國等亞太區15個國家簽定全球最大規模的貿易協議，顯見面對全球疫情打擊，各國經濟陷困，都沒有耐性再等美國，積極尋求地區合作以振興經濟。

外媒報道，RCEP是全球覆蓋人口最廣的貿易協議，儘管RCEP涵蓋範圍並不全面，但已揭露了中國正在擴展地區影響力，至於美國，不論是否將採取行動，但可以預見的是，這個世界不會等待美國。

RCEP涵蓋東南亞國協(ASEAN)成員國及澳洲、中國、日本、紐西蘭、南韓，是把區域內各國之間簽訂的貿易協議整合，並予以形式化，幾乎只針對豁免各國製造業貿易的關稅而來，但是對中國而言，一方面彰顯中國在地區的經濟支配力，以及擁戴多邊主義的形象，藉以與美國總統特朗普退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)形成對比，尤其是TPP的設計，當初就是為了應對RCEP而來；另一方面，在中美貿易戰下，是次協議更有抵禦中美關係惡化的實質意義。

不過，RCEP是否真的會讓亞太地區的局勢因此倒向中國，還要視乎美國的回應，這也成為拜登上任後的其中一項挑戰。目前尚不清楚即將接任美國總統的拜登將如何因應此形勢，重新加入TPP是一種可能，但是拜登又曾表示，他將優先處理美國疫情、經濟、促進投資美國製造業及科技業等議題，「新的」貿易協議並非最優先之事。

根據RCEP規定，簽署國之間至少要對92%的產品豁免關稅。報道指特朗普「退群」後，不但讓美國喪失了RCEP、TPP等2個世界上成長最快的經濟體的貿易團體，中國還能藉由RCEP，在美國企圖「脫鉤」的情勢下，幫助中國避免對海外市場及技術依賴的問題。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020