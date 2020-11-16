港股格局：李偉傑料初步阻力在26400點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，資金在新、舊經濟股之間輪流炒作。由於美國大選結果仍未有定局，市場存在不確定性，加上中資企業面美國不同層面的施壓，投資氣氛偏向審慎，料恒指在26,400點有初步阻力，下方支持則在250天線約25,400點，不妨在該水平再作買貨部署。

上周美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資多間由中國軍方擁有或控制、合共31間中資公司，當中包括三大中資電訊股。李認為相當股份短期或面對沽壓，冇貨未宜博反彈，有貨的投資者可待消息面明朗化再作打算。

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