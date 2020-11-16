港股格局：熊麗萍指藍籌新貴不宜高追

不過，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍提醒投資者不宜高追藍籌新貴，因個別新貴如美團及安踏，市場早已預期較大機會染藍，並已提前在股價上反映，要小心下月變動生效時不升反跌，特別是美團近月累積升幅太大，宜提防基金選擇在年結前沽貨鎖定利潤，為股價帶來調整壓力。

另外，新貴升勢能否持續還視乎其基本因素，安踏等內需股前景仍看好，未必會調整很多，但要注意估值較貴。

她預期恒指短期續於26,000至26,700點水平上落，預期新舊經濟股輪動情況持續，可待調整時才買貨。

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