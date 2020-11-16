【專家點評】周樂樂：信用收緊抑制A股　留意低估值順周期股

過去一周，國內A股高開低走，僅周一大幅上漲，其後連陰跌四天，顯示市場情緒的不穩定。其中，創業板、中小板、科創50三大指數走勢分化。申万一級行業中，漲幅最大的前五行業分別是化工3.57%、鋼鐵漲3.53%、採掘漲2.81%、建築材料漲2.67%、交通運輸漲2.11%。市場風格切換向低估值順周期股迹像明顯。同時，人民幣兌美元匯率持續走強，利於人民幣計價資產的走強，背後反映出外資對人民幣及人民幣資產的信心。

市場消息方面，輝瑞製藥研發的疫苗，其臨床數據好於預期，給陷入第二波疫情憂慮的歐美市場帶來信心。同時，美國總統大選明朗，拜登當選已成定局，令市場對中美關係的緩和與美國經濟刺激方案有期待。從宏觀影響來看，拜登會着力於恢復美國的政治和經濟秩序，與重要經濟體和合作組織建立聯盟，地緣政治方面有望迎來短期緩和。

而科技方面，拜登上任後，對於中國科技企業的制裁相對於特朗普可能有所緩和。當然中國在芯片等關鍵領域補短板的方向本身不會發生變化，外部環境改善可能會帶來更好發展空間。此外，拜登對於疫情防控的措施更嚴格。參考中國的防控經驗，嚴格防控短期可能帶來經濟上的陣痛，但中長期有利於經濟修復，中期利好原油，航空行業修復。

另外，國內信用收緊的迹像出現。除了10月份金融數據偏淡外，近期高評級信用債違約事件接連發生，河南國企永煤集團的債券出現違約，引發多只債券大幅折價，市場情緒一觸即發，更令多家銀行收緊信貸。還有中國前金融官員樓繼偉表示，國內應考慮退出寬鬆貨幣政策。與此同時，「雙11」對資金形成了擾動，疊加稅期影響，在未來一周，資金面仍會處於偏緊狀態。信用債的緊張情緒傳播開來，將進一步加重市場流動性的緊張程度。上周央行淨投放2,300億元，對整體債市的影響卻十分有限。

綜上所述，海外市場因美國大選與疫苗利好刺激走好，風險資產獲加配，令港股與A股獲加配預期上升。但是國內高層暗示寬信用與貨幣政策將有計劃退出，抑制A股整體走勢。預計A股仍以結構性行情為主，可留意受益於經濟數據強勁與補庫存預期的行業，估值修復行情將側重配置順周期股份。尤其是化工、有色金屬等低估值板塊；科技股可等調整到關鍵支撐位，考慮分批建倉。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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