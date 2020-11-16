大摩睇好股市及公司債券 下調金價預測至1825美元

摩根士丹利發表報告，預期「V形」經濟復甦、新冠肺炎疫苗前景明朗，以及持續的政策支持，為明年的股票和信貸市場提供了有利環境。

摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets在一份報告中建議投資者買入股票和公司債券，宜適量配置現金和政府債券，並賣出美元。

報告指出，這一全球復甦是可持續及同步的，並得到政策的支持，遵循了衰退後的大部分正常劇本。要保持信心，相信復甦。但大摩不認為向上的道路是平坦的，並指出仍然存在重大挑戰，風險包括冬季疫情將比預期更嚴重，以及財政政策在更長時期內恢復緊縮。

另外，大摩在報告中預測到2021年底標普500指數將升至3,900點，美國10年期國債收益率為1.45%，美匯指數將下跌約4%。該行還將2021年金價預期從此前的每安士1,950美元下調至1,825美元。

標普500指數上周五(13日)收報3,585點；美國10年期國債收益率最新企0.89%，美匯指數報92.57。現貨金目前處1,896美元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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