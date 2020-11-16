【專家點評】李偉傑：移卡購廣告業務具協同效益

集團另外一個高增長業務，是科技賦能商業服務，提供商戶SaaS產品、營銷服務及金融科技增值服務，今年上半年股東應佔溢利2.23億元(人民幣．下同），毛利率增加3個百分點至30.7%，業績表現理想。公司以支付服務為切入點，通過為商家提供支付服務，可以接觸到終端客戶並更好地了解客戶，雙向或多向聯動協同效應，通過各個獨立的商戶觸點實現交叉營銷，增強大數據加強用戶黏性，支持支付業務持續增長。

11月9日，公司公布其間接全資附屬公司移卡科技以1.7億元，收購廣告代理及廣告營運商北京創信眾42.5%股權，目標公司是中國領先的內容績效營銷服務供應商，通過基於大數據的觀眾分析，提供精準的內容投放，同時為廣告商提供全面的績效營銷策略、創意、表現監測及優化服務。

據悉，該收購目標公司在互聯網保險、在線教育、電子商務等領域累積了龐大的廣告基礎，當中包括騰訊、抖音在內的內地網絡媒體資源，以及包括短視頻在內的內容創作和效果優化能力，預料將與移卡現有的廣告精準銷售平台產生較強的協同效應，促進公司數據管理平台的用戶圖像和流量數據積累，優化人工智能投放模式，實現良好營銷投資報酬率。

隨着新冠肺炎疫情後中國經濟復甦，截至10月31日活躍支付已回覆至疫情前水平，公司支付服務覆蓋的消費者人數已近6億，並繼續保持季度環比增長。其基於應用程序的支付服務的交易筆數在2020年7月至10月間繼續快速增長，較2020年上半年期間總交易筆數增長30%。精準營銷平台曝光數在2020年7月1日至10月31日間較2020年上半年實現近一倍增長。

筆者認同，此次戰略投資及合作，將進一步幫助雙方完成優質資源的整合，打通線上線下媒體資源及數據。股價走勢上，從高位已回落超過5成，股價重回今年7月密集整固區間， 加上14天RSI 32.2已進入超賣區域，可在35元至37元開始分注吸納，挑戰100天線44元為短期目標，中長線看50元，若跌穿32元應該需要作策略上止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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