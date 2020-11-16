港股格局：林家亨籲可趁低吸納比亞迪股份及阿里
2020年11月16日 11:29
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股市周一開市升逾200點。國農證券董事總經理林家亨看好後市，預料11月恒指將維持在反覆上落格局，支持位為25,800點，即使調整500點，甚至1,000點，指數亦會重上高位。
藍籌新貴全線上升，他認為市場正在消化好消息，投資者應選擇持續上升的股份，而非單憑一日升幅而入市。他看好比亞迪股份(01211)，上周三受累於中資汽車股急挫，惟股份年內表現及前景不錯，加上股價較同業落後，他認為現時水平可買入。
科網股方面，阿里巴巴(09988)再跌3%，原因是美國投資者集體訴訟，指控阿里在螞蟻集團上市一事上作出失實或誤導的聲明，他認為消息或短暫影響市場情緒，而且投資者難以證實馬雲事先已得知螞蟻集團未能成功上市，因此訴訟會有困難。其次，美國制裁中資科企，只會科網股部分業務，他指投資者現時可趁低吸納阿里。
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