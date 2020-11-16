H按業主注意：1個月港元拆息跌穿0.11厘　創逾10年低位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.03厘；1星期拆息企0.05厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.10厘，連續第8個交易日下跌，續創2010年5月以來最低；3個月為0.32厘。

16/11/2020

隔夜 0.03673厘

1星期 0.05429厘

2星期 0.06250厘

1個月 0.10714厘

2個月 0.24125厘

3個月 0.32179厘

6個月 0.55625厘

12個月 0.71304厘

13/11/2020

隔夜 0.03657厘

1星期 0.05357厘

2星期 0.06321厘

1個月 0.11661厘

2個月 0.24268厘

3個月 0.32250厘

6個月 0.55804厘

12個月 0.71375厘

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