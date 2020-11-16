H按業主注意：1個月港元拆息跌穿0.11厘 創逾10年低位
2020年11月16日 11:45
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.03厘；1星期拆息企0.05厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.10厘，連續第8個交易日下跌，續創2010年5月以來最低；3個月為0.32厘。
16/11/2020
隔夜 0.03673厘
1星期 0.05429厘
2星期 0.06250厘
1個月 0.10714厘
2個月 0.24125厘
3個月 0.32179厘
6個月 0.55625厘
12個月 0.71304厘
13/11/2020
隔夜 0.03657厘
1星期 0.05357厘
2星期 0.06321厘
1個月 0.11661厘
2個月 0.24268厘
3個月 0.32250厘
6個月 0.55804厘
12個月 0.71375厘
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