全球經貿戰：任期倒數　傳特朗普將繼續針對中國出重招…

美國政治新聞網站《Axios》引述消息指，美國總統特朗普計劃在任期最後幾周內，對中國再祭出新的強硬措施，以鞏固其對中國強硬立場在新總統繼任下難以被扭轉。

事實上，在特朗普在大選結果處於下風，以其「輸不得」的性格，在明年1月下旬任期完結前，必作「最後的瘋狂」，在任期倒數期間連環向中國放猛招，最近針對31家中企以及額外4名中港官員實施制裁措施，皆為例子。

報道引述分析指，除非中國改變行為及在國際舞台上擔任負責任的參與者，否則未來美國總統將難以改變特朗普歷史性的舉措。

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