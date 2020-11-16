【期權攻略】陳偉明：新舊經濟板塊的上升力度轉弱

疫苗研發出現重大突破，輝瑞的新冠病毒疫苗初步效用率達90%，市場憧憬環球經濟復甦有望，傳統舊經濟股反撲，港股於上周二(10日)急升高見26,474點。然而內地加強互聯網平台經濟領域反壟斷監管，科網股借勢急挫。

技術上，港股目前在急升過後的抖氣狀態，期指短期內傾向在25,800至26,800點這1,000點區間上下徘徊。個股方面，無論新舊經濟板塊，經過上星期的短期急挫後，理論上投資者會相對謹慎，並傾向在反彈時逐步獲利離場，從而限制股票上升力度。

策略上，筆者建議在期指升至26,600點之上，簡單地Long Put 11月價外600點恒指期權，並且在持有正股的情況下，利用Covered Call策略，Short Call相關股票的12月等價期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020