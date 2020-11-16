【期權攻略】陳偉明：新舊經濟板塊的上升力度轉弱
2020年11月16日 11:54
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疫苗研發出現重大突破，輝瑞的新冠病毒疫苗初步效用率達90%，市場憧憬環球經濟復甦有望，傳統舊經濟股反撲，港股於上周二(10日)急升高見26,474點。然而內地加強互聯網平台經濟領域反壟斷監管，科網股借勢急挫。
正當市場開始爭論資金會否由估值較高的新經濟板塊轉投價格低殘的舊經濟股，ATMXJ已在上周三(11日)見底並且再轉升勢，除了阿里巴巴(09988)反彈力度較弱外，騰訊(00700)及小米(01810)到上周五(13日)已經有近10%升幅，而美團(03690)及京東(09618)的升幅更遠超10%，相反很多舊經濟股卻見超賣回吐。這反映資金仍然眷戀新經濟板塊。
另一方面，美國總統特朗普突然簽署行政命令制裁內地企業，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，當中包括中移動(00941)及中電訊(00728)等31間的中資企業，相關股份於上周五急挫，但港股在新經濟板塊帶動下在本周一(16日)早上開市一度跳戰26,400關，及後開始出現獲利回吐迹象。
技術上，港股目前在急升過後的抖氣狀態，期指短期內傾向在25,800至26,800點這1,000點區間上下徘徊。個股方面，無論新舊經濟板塊，經過上星期的短期急挫後，理論上投資者會相對謹慎，並傾向在反彈時逐步獲利離場，從而限制股票上升力度。
策略上，筆者建議在期指升至26,600點之上，簡單地Long Put 11月價外600點恒指期權，並且在持有正股的情況下，利用Covered Call策略，Short Call相關股票的12月等價期權。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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