恒生銀行豁免29項基本銀行服務收費　明年起生效

恒生銀行公布，由2021年1月1日起，恒生將豁免29項基本銀行服務收費，範圍涵蓋廣泛，包括存款服務、匯款及找換服務、證券服務及貸款服務。另外，有關匯出 款指示之額外服務收費及補發新卡費用將由2021年3月1日起豁免。

恒生亦加強數碼能力，以配合客戶不斷變化的需求。特別是面對今年社交距離和客戶生活習慣的轉變和挑戰，今年首10個月，恒生個人流動理財服務應用程式的使用量較去年同期上升超過7成。

此外，由11月中旬開始，恒生將分階段提升和優化多項數碼銀行服務的介面和功能。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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