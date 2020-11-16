【專家點評】麥嘉嘉：新經濟股宜候低吸

人行今日對本月到期的8,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)超額續做。公開市場今日有2,000億元MLF到期，全口徑計，即單日淨投放6,000億元。人民銀行今早放水，港股於26,300點整固，指數於10天線(現處於25,841點)為初步支持。

三家準藍籌美團、百威及安踏今早大幅高開4至8%，按10月底追蹤恒指的ETF資產規模約206億美元計，單計被動資金已有約80億元追入美團。料被動資金流入新經濟股，投資者宜侯低吸納。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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