【專家點評】麥嘉嘉：新經濟股宜候低吸
2020年11月16日 12:10
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人行今日對本月到期的8,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)超額續做。公開市場今日有2,000億元MLF到期，全口徑計，即單日淨投放6,000億元。人民銀行今早放水，港股於26,300點整固，指數於10天線(現處於25,841點)為初步支持。
百威亞太(01876)、安踏體育(02020)、美團(03690)將被納入恒生指數成分股，太古股份公司A(00019)將被剔除。此前恒指成分股多為舊經濟公司，表現一直為市場詬病；經過兩次調整，已納入阿里巴巴(09988)、小米(01810)及美團，指數發生實質變化。藍籌銀行金融股，新近約有47億元被動資金淨流出，市值比重減逾1個百分點至約33%，而全部11隻藍籌金融股總佔比亦下降至約42%，為恒指過去20年能追蹤紀錄以來最低。
三家準藍籌美團、百威及安踏今早大幅高開4至8%，按10月底追蹤恒指的ETF資產規模約206億美元計，單計被動資金已有約80億元追入美團。料被動資金流入新經濟股，投資者宜侯低吸納。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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