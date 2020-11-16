騰訊「全民K歌」App被罰　股價半日跌1%

中國「掃黃打非」辦公室公告，因提供含有宣揚淫穢內容的互聯網產品，深圳市南山區文化廣電旅遊體育局對運營「全民K歌」的騰訊音樂作出了沒收違法所得，並處以頂格罰款的行政處罰，責令立即改正有關違法行為。

廣東省「掃黃打非」辦公室聯合省網信辦約談了騰訊公司。目前，騰訊公司按照整改要求編制了相應的工作替代，分析了問題產生原因，嚴肅處理責任人員；對「全民K歌」App進行30天整改，下線「交友陪玩」功能，進一步排查清理平台上涉黃歌曲色情低俗視頻，評論區違規標題等有害信息，處置封禁違規帳號和歌房。同時，立即關閉青少年模式下的站內搜索功能，該模式下的安全機制和產品功能進行了完善。

騰訊股價中午收報595.5港元，跌6.5元或1.08%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020