【專家點評】潘梓生：金價大升仍需時間發酵

黃金是否避險資產？一直是投資者心中的疑問，特別是近日市況一直是股升金升，股跌金跌。以「避險情緒」作主導地解釋金價走勢，顯然是無法解釋得足夠合理，更因此無助預測金價後市走勢。若以拼圖所計，金價與股市的相關性時正時負，背後可能有一定原因導致其相關性高或低，但單以避險因素決定金價去向明顯是捉錯用神。

以拼圖估算，最貼近金價走勢的是美國10年期實質利率，走勢與金價基本上是完全同步。10年期實質利率由美國10年期債息減去美國10年通脹預期得出，現時利率極低，通脹預期甚高之際，即代表負實質利率一直存在。負實質利率負值越高，代表利率越低，或通脹預期越高。通脹預期高推升金價，利率越低代表持有黃金成本越低，同樣推升金價。故此，負實質利率越高，金價理應越高。

若以上述兩者推算金價後市去向，通脹預期近日在疫苗消息，財政政策推動下確有提升，但由於聯儲局動作有限，通脹預期未有大幅升溫。反而是美國十年債息近期處於升市，為金價直接帶來壓力。由於美國政府財赤驚人而繼續大舉發債，同時聯儲局未有大幅壓低債息的舉動(如QE買債)，短期債息大幅回落可能性不大，同樣推算，金價大升之日也仍需繼續等待。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)

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