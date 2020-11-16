傳PNC擬斥逾百億美元收購BBVA的美國銀行業務

市傳美國PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group Inc.)擬以超過100億美元(約780億港元)的作價，收購西班牙對外銀行(BBVA)的美國子公司，將是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業併購交易之一，有機會周一(16日)宣布。

外媒報道，BBVA在2007年收購了總部位於美國阿拉巴馬州的Compass Bancshares銀行，目前在美國擁有600多家分支機構、約1,000億美元資產。交易一旦完成，將打造美國第五大零售銀行，並擁有超過5,500億美元資產、遍布美國東部的分支機構。而PNC早前以150億美元出售所持有的貝萊德(BlackRock)權，增加了收購資產的籌碼。

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