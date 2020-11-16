新冠肺炎：賽諾菲指其研發的疫苖一般冷藏即可

外電引述法國藥廠賽諾菲(Sanofi)指，其研發的新冠肺炎疫苗毋須超低溫保存，普通冰箱一般冷藏就足夠，消息意味疫苖普及未如想像般困難，有助改善市場氣氛。

賽諾菲指，其研發的疫苗，就像流感疫苗一樣，放在一般冰箱中冷藏即可，認為這對若干國家來說將會是一項優勢。

早前，其競爭對手美國藥廠--輝瑞(Pfizer)與BioNTech開發的新冠肺炎疫苗，必須儲存在極低的溫度(約攝氏零下70度)，否則疫苗將會失效；但攝氏零下70度極低的儲存條件，遠遠超出大多數醫院冷藏設備能力，普通雪櫃等設備更難以應付，令市場關注疫苖推出進展將受阻。

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