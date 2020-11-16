新冠肺炎：福奇籲盡快進行總統交接　否則不利抗疫

美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇表示，特朗普與拜登應盡快交接總統工作，否則不利於對抗新冠肺炎疫情。

外媒引述福奇指出，特朗普政府應盡快與拜登團隊合作，並進行正式的交接工作，才會有利於防疫工作。他提到，過去36年共為6位總統服務，認為順利地傳遞消息非常重要。他預期美國會在明年4月至7月之前恢復到相對正常的情況。

由於特朗普尚未接受選舉結果，正式的權利交接過程還未正式開始。即使拜登的疫情小組正在接觸州政府和醫療界，但該小組無法參與到現任政府擁有的新冠肺炎數據及疫苗分發計劃。

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