港交所就IPO結算程序現代化徵詢意見　定價到上市縮至1日

港交所建議推出全新的線上服務平台FINI(Fast Interface for New Issuance)，就有關端對端首次公開招股結算程序在內的多個步驟，供新股市場參與者、顧問以至監管機構透過這平台進行暢通無阻的數碼化溝通。

港交所希望，藉着FINI將香港首次公開招股結算的整個流程以至基建設施現代化，新股從定價到上市交易所需的時間料可由現時平均5個營業日或以上縮短至最短1個營業日，而結算周期減省高達八成。投資者可更快進行交易，降低市場風險，提升整體效率。

FINI是一個簡單易用的單一平台，可供經紀、股份過戶登記處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作流程。

此外，香港交易所上市科及全資附屬公司香港結算和證券及期貨事務監察委員會，亦會利用FINI監督每隻新股的結算流程，並直接從中確認及批准各所需項目。

縮短新股市場的結算程序是香港交易所《戰略規劃2019-2021》中的重要計劃，亦是整體市場微結構優化措施之一。香港的集資市場近年幾經變革，惟新股上市前的結算流程在二十多年來仍沿用至今。

FINI是特別為香港獨有的上市制度及市場架構而設的平台，將連同香港市場的中央證券存管處—中央結算系統(CCASS)一併由香港結算營運。

若市場支持這建議，港交所將全面使用FINI處理日後所有的新股結算程序，並取代現行「T+5」程序。港交所將適時向市場提供使用指引及登錄用戶課程，讓市場參與者可以為無縫轉用FINI作好準備。FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。

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