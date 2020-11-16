【大行報告】大摩料2021年次季前全球經濟重返疫前軌迹

外電引述摩根士丹利經濟學家表示，全球經濟正邁向同步反彈，從2021年3月起將會加快步伐。在高度支持的財政和貨幣政策的刺激下，該行預期發達和新興經濟體將一道推動下一階段的全球通貨再膨脹，2021年全球經濟增長將達到6.4%。

該行的增長預測仍遠高於市場普遍預期，尤其是對於美國和新興市場國家，與市場共識之間的區別在於該行評估了新冠肺炎疫情衝擊對私營部門風險偏好的影響以及實質性政策刺激的有效性。

大摩預測，在更廣泛的經濟體重啟及現已到位的額外貨幣和財政支持的推動下，經濟將同步復甦，料全球GDP有望在2021年第二季度之前重返疫情爆發前的軌迹。該行又預計，中國將在本季度恢復到疫情之前的軌迹，而美國將在2021年第四季度達到這一水平。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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