【高盛推介】恒指新貴百威美團做好　留意高槓桿購證

上周五重上300元水平，收市升約6.6%的美團，今早繼續上升，最高見321元。現報318.2元，升約4.1%，為連續第3日上升，累計至今升逾17%。而上周五持平的百威，今日(16日)早段高見26.8元後升幅收窄，半日報26.3元，升約6.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金相對較傾向部署認購證，上周四(14日)及上周五均見有資金流入。美團方面，則見上周資金追捧好倉，5個交易日分別共錄得約1.05及1.03億元資金流入認購證及牛證。此外，上周四及上周五亦共錄得約1,700萬元資金流入認沽證。

美團牛收回價288.18元，行使價285.18元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，新上市貼牛。美團購行使價338.2元，2021年02月22日到期，實際槓桿5.5倍，行使價310至350元間、30%以下街貨量產品中，槓桿最高。

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