分析：內地經濟復甦勢頭增強　消費者支出增加

國家統計局周一(16日)公布，10月工業增加值10月按年增長6.9%；預期中值為增長6.7%；社會消費品零售總額成長4.3%，高於9月份3.3%的增幅，但較市場預期的5%遜色。分析指內地經濟復甦力度正在增強，消費者支出穩步回升，工業增加值和投資增速均快於預期。

外電報道，最新數據顯示內地經濟正在復甦軌道上前行，得益於刺激政策、強勁的出口需求、防疫成效等支持。此外，中國人民銀行周一向金融體系注入流動性，以協助維持經濟復甦勢頭。

分析指出，消費者支出在經歷了緩慢發力之後也在加快回升，有助工業復甦。10月零售支出受惠十一黃金周提振，惟不少消費者都推遲在雙十一購物。今年前10個月，零售銷售按年仍跌5.9%。

報道引述麥格理銀行駐香港的中國經濟主管胡偉俊指，預計第四季度經濟增速將從第三季度的4.9%加快至5.5%，經濟中強勁的部分(工業、投資和出口)仍保持強勁，但也已在峰值附近，經濟中薄弱的部分(消費和資本支出)在迎頭趕上。

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