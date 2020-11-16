【瑞通推介】投資者追百威美團 購沽證精選
2020年11月16日 12:52
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瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗研發的正面消息繼續帶動市場樂觀情緒，美股上周五(13日)高收，道指收報29,479點，升399點或1.3%。恒指上周五收報26,156點，跌12點或0.05%，盤中曾跌穿兩萬六關。今早曾升逾200點，重上26,300點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日資金流不明顯，反映投資者看好後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。
恒指季檢結果出爐，百威亞太(01876)是其中一隻成功染藍股份，將佔恒指權重0.4%，變動將於下月7日起生效。公司上月底公布的第3季業績改善，按年多賺近26%，股價自低位反覆回升，已收復各移動平均線，月內累升逾8%，上周五平收於24.7元。受染藍消息帶動，百威亞太今早高開逾8%，高見26.8元，重返8月水平，其後維持在26元以上爭持。上周五有小量資金淨流入其好倉。
美團(03690)以大熱姿態晉身恒指成分股，將佔恒指權重5%。股份上周五曾炒升近8%，高見309.6元，收市維持6.6%升幅，報305.8元，兩連升並重越10天線。今早曾再升近5%，一度重返320元以上，其後升勢回順。上周股價高位338.2元和低位271元可分別視作其阻力位和支持位。上周五有逾11億元北水淨流入美團。
輪證資金流方面，近1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,100萬元淨流入。資金近日一度流入傳統經濟股，但滙控(00005)未能順勢突破40元關口後連日調整，上周五收跌2.8%於37.25元。恒指季檢變動生效時，金融股佔恒指比重將減少，其中滙控佔比由8.5%降至7.6%，不過十年期美債孳息率回升，滙控今早漲逾3%，上試39元。逾900萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有近590萬元淨流出。
小米(01810)連日隨科技股回升，上周五收升4.3%於24.25元，收復10天線。今早一度升逾4%，升破25元，暫連升三個交易日。上周五有逾290萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾640萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
百威輕微價外、短期購(14334)，行使價28.78元，2021年1月到期，實際槓桿9倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
國指牛證(50810)，收回價10,010點，槓桿比率17倍。國指熊證50,644，收回價10,990點，槓桿比率16.2倍。
百威牛證(69750)，收回價17.08元，槓桿比率2.6倍。
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