【瑞通推介】投資者追百威美團　購沽證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗研發的正面消息繼續帶動市場樂觀情緒，美股上周五(13日)高收，道指收報29,479點，升399點或1.3%。恒指上周五收報26,156點，跌12點或0.05%，盤中曾跌穿兩萬六關。今早曾升逾200點，重上26,300點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日資金流不明顯，反映投資者看好後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

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