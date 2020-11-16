【大戶動向】高盛大摩第三季增持蘋果公司股權

高盛集團及摩根士丹利近日均披露13F持倉報告。內媒報道，高盛第三季末股票持倉總市值為2,813億美元，按季減少0.91%。按市值比例排名的前5大重倉股、佔比及按持股數量比例變化分別為：

SPDR標普500 ETF(SPY)(5.61%)(-20.24%)、

蘋果公司(AAPL)(2.89%)(+218.18%)

微軟(MSFT)(2.34%)(-11.12%)

納斯達克100 ETF(QQQ)(2.12%)(+88.37%)

亞馬遜(AMZN)(1.92%)(-21.06%)

至於摩根士丹利，第三季末股票持倉總市值為5,074億美元，按季13.80%。按市值比例排名的前5大重倉股、佔比及按持股數量比例變化分別為：

亞馬遜(3.03%)(+5.61%)

蘋果公司(2.84%)(+283.28%)

微軟(2.5%)(+2.09%)

SPDR標普500 ETF(1.91%)(-19.34%)

Zoom視頻通訊(ZM)(1.34%)(-4.57%)

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