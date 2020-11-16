【高盛推介】恒指發力反彈 追蹤牛熊證
2020年11月16日 13:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(13日)上升。有報導引述德國生物新技術公司BioNTech聯合創辦人沙欣表示，若進展順利，新型冠狀病毒疫苗有望在2020年底至2021年初開始分發。恒指自上周三(11日)起連跌3日，當中上周五微跌12點。今早則反彈，半日報26,263點，升106點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署牛證，但流入的資金較早前少，有約2,100萬元。而上周五流入熊證的資金，則見資金主要集中在27,200至24,400點的遠距離收回區域產品。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意新上市的恒指牛(55243)，與現價有約350點差距。並可留意收回價稍遠，在25,700至25,850點附近的恒指牛(53803)，及屬活躍條款的恒指牛(52339)。遠牛選擇可留意低面值恒指牛(53790)，與現價有約1,300點差距。
恒指牛(55243)，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率37.1倍，新上市近牛。
恒指牛(53803)，收回價25,868點，行使價25,768點，換股比率10,000，槓桿比率34.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(52339)，收回價25,712點，行使價25,612點，換股比率10,000，槓桿比率29.1倍，活躍條款。
恒指牛(53790)，收回價25,000點，行使價24,900點，換股比率20,000，槓桿比率17.0倍，低面值遠牛。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意恒指熊(65320)，與現價有約650點差距。並可留意收回價稍遠，在27,050至27,300點間的恒指熊53568、恒指熊(59434)及恒指熊(53779)。遠熊選擇可留意恒指熊(53810)，與現價有約1,450點差距。
恒指熊(65320)，收回價26,938點，行使價27,038點，換股比率10,000，槓桿比率38.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(53568)，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率32.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(59434)，收回價27,188點，行使價27,288點，換股比率10,000，槓桿比率28.6倍，近900點收回距離熊證。
恒指熊(53779)，收回價27,288點，行使價27,388點，換股比率10,000，槓桿比率25.8倍，近1,000點收回距離熊證。
恒指熊(53810)，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率17.1倍，低面值遠熊。
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