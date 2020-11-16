【高盛推介】恒指發力反彈　追蹤牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(13日)上升。有報導引述德國生物新技術公司BioNTech聯合創辦人沙欣表示，若進展順利，新型冠狀病毒疫苗有望在2020年底至2021年初開始分發。恒指自上周三(11日)起連跌3日，當中上周五微跌12點。今早則反彈，半日報26,263點，升106點。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署牛證，但流入的資金較早前少，有約2,100萬元。而上周五流入熊證的資金，則見資金主要集中在27,200至24,400點的遠距離收回區域產品。

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