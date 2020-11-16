【大行報告】瑞信料美資或沽中移 潛在流出量佔總股數4.5%
2020年11月16日 13:07
東網電視更多新聞短片
上周美國總統特朗普簽署行政命令，禁止任何美國人士對若干被視為與中國軍方有關的中國企業的公開交易證券。投資銀行瑞信發表的研究報告指出，中國移動(00941)幾乎所有收入均來自中國內地，亦沒有美國業務營運牌照，故從業務營運角度而言，料上述美國禁令不能直接損害中移的業務，故維持中移目標價在79.5元，投資評級為「跑贏大市」。
但該行補充，相關制裁對中移股價的潛在影響在於對美國資金流走的憂慮，估計美國資金潛在對中移港股及ADR的潛在流出量，合共佔其總體股份數量的4.5%。
中移周一(16日)即市低位見47.4元，現報47.65元，跌4.7%。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020