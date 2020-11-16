【大行報告】瑞信料美資或沽中移　潛在流出量佔總股數4.5%

但該行補充，相關制裁對中移股價的潛在影響在於對美國資金流走的憂慮，估計美國資金潛在對中移港股及ADR的潛在流出量，合共佔其總體股份數量的4.5%。

中移周一(16日)即市低位見47.4元，現報47.65元，跌4.7%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020