【旅業蕭條】南韓兩大航企合併　大韓航空將收購韓亞航空

外媒報道，南韓政府周一(16日)召開會議，通過韓亞航空的主要債權銀行——南韓產業銀行投入8,000億韓圜，支援大韓航空母企業韓進集團收購韓亞航空。

報道稱，南韓產業銀行將向韓進KAL控股方面注資5,000億韓圜，其餘3,000億韓圜將用於收購韓亞航空的可交換債券。同時，韓進KAL控股將參與大韓航空的2.5萬億韓圜增資計劃，以達成收購韓亞航空的目標。如果合併成功，南韓兩大航空巨頭將合為一家，躋身世界十大航空公司之列。

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