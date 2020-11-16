宏利兩款儲蓄產品推加強版　新增特色及服務

宏利香港於周一(16日)推出「豐譽傳承保障計劃」及「創富傳承保障計劃 」，為去年兩款同名計劃的增強版，以助客戶易應付不確定的財務狀況，以及作出後備受保人安排。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，財富累積是財務規劃的關鍵一環，不過財務需要或個人追求都會隨時改變，該公司為兩款儲蓄產品加入新增特色及服務，期望有助客戶累積儲蓄及受惠更多。

兩款計劃的主要新特色為保費假期，如客戶選擇以5年或10年繳付保費，在保單的第2個保單周年日後，可選擇實施最多兩年的保費假期，期間所有保費供款、保證現金價值及積存每年紅利將被暫時凍結。

同時，計劃亦為客戶提供提名後備受保人的選項，若現任受保人突然身故，獲提名的後備受保人可成為新受保人，保單將會繼續生效及保單中的保障亦會保留。

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