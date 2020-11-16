二手成交：鯉景灣劈價180萬元沽　回報率近3厘

美聯佘錦驊表示，西灣河鯉景灣逸榮閣高層H室連租約單位，望海景，實用面積約739方呎，套三房間隔，以約1,480萬元放盤後接獲洽詢，議價後終減價約180萬元，以約1,300萬元成交，呎價約17,591元。

據了解，新業主心儀上述單位座向佳，享海景，加上原業主願以「筍價」轉讓，以租約月租約30,500元計算，租金回報有近3厘，故睇樓不久即拍板承接。原業主於1992年9月以約322萬元購入，是次轉售帳面獲利約978萬元，升值約304%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020