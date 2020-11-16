二手成交：業主移民　慧景閣兩房單位減價12%沽

中原鍾宏遠表示，新盤持續熱賣，增強二手市場買家入市信心，屯門慧景閣高層G室，實用面積473方呎，兩房間隔，享河景，叫價650萬元，經買家議價後，最終減價75萬元或12%，以575萬元沽出，呎價12,156元。

他又表示，新買家為外區上車客，睇樓1個月，認為屯門區發展潛力大，遂把握機會入市。原業主於2015年2月以405萬元購入，因打算移民，所以減價沽貨，持貨約5年，帳面獲利170萬元，單位升值約42%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020