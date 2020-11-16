新盤動向：尖沙咀本木樓書上網　標準單位最細233呎

2020年11月16日 14:30
  • 東網電視
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    韓家輝（右）
    大批新盤蜂擁部署出籠。恒基地產(00012)旗下尖沙咀新盤本木，樓書已剛上載至樓盤網站，預計將於月內開售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供172個住宅單位，地下及1樓提供建築面積逾10,000方呎商舖，地庫亦設有兩層停車場共43個車位。
    單位間隔多元化，涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎233至256方呎， 一房標準單位實用面積由335至378方呎，而兩房標準單位實用面積則為511方呎，而三房標準單位實用面積由721至752方呎。
    整體單位佔約50%為一房戶，開放式戶佔約15%，而兩房及三房單位則佔約25%，特色單位佔 10%。
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