新盤動向：尖沙咀本木樓書上網 標準單位最細233呎

單位間隔多元化，涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎233至256方呎， 一房標準單位實用面積由335至378方呎，而兩房標準單位實用面積則為511方呎，而三房標準單位實用面積由721至752方呎。

整體單位佔約50%為一房戶，開放式戶佔約15%，而兩房及三房單位則佔約25%，特色單位佔 10%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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