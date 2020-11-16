【大行觀點】花旗指英國股票相對美股便宜

外電引述花旗集團表示，由於10年期美國國債孳息率似乎將升至1.25%，投資者應青睞較便宜的英國股票，而非較昂貴的美國股票。

花旗就2021投資提出一項被形容為「激進」的短期戰略，因預期美國國債的拋售將推動從增長股到價值股的進一步輪換，隨着市場透過糟糕的基本面看到明年的經濟復甦，美國國債孳息利率將上升，在區域層面，英/美交易密切追蹤實際孳息率，反映出其與價值/增長的相關性，如果名義藥息率上升至1.25%，可以預期英國的表現將再超過美國15%。

由於投資者對新冠肺炎疫苗的進展感到樂觀，並轉而買入表現落後的能源和金融類股，英國富時100指數本月已飆升13%。該指數全年仍下跌16%。標普500指數本月上漲了約10%，上周五收於歷史新高。

花旗建議投資者增持英國以及澳洲股票，並減持美國和新興市場股票，而相對於技術、醫藥衞生和非必需消費品類股，該行更青睞能源、金融和工業類股。這基於假設，當基準藥息率達到1.25%時，美國國債的拋售將停止，這使得他們對股票輪換的預期僅是短期的。

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