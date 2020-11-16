【大行報告】美銀上調中芯目標價至18元

美銀指出，華為趕在9月15日禁令生效前增加晶片庫存，令中芯旗下14及28納米業務於第3季收入按季大增80%。展望第4季，由於預期停止向華為出貨，將令收入按季下跌10%至12%。美銀認為，雖然代工業務供不應求，但中芯第4季業務目標明顯較同行弱，認為在地緣政治不確定性下，能否取得業務關鍵的原材料及設備將繼續是公司主要風險，給予「跑輸大市」投資評級。

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