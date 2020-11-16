星堤特色戶低市價12%沽　8年帳面勁蝕143萬

首置買家心儀特色戶，睇樓兩次即拍板入市。世紀21天生置業阮志堅表示，屯門星堤特色戶連天台單位，四房間隔，望山景，實用面積約1,286方呎，連1,005方呎天台，原先叫價1,650萬元連車位放售，放盤僅9天，經議價後減價162萬元，獲外區首置客分別以1,288萬元承接物業及200萬元購入車位，呎價約10,015元，低市價約12%。

他續稱，新買家為外區首置買家，心儀物業設有內置樓梯上天台，睇樓兩次後拍板入市自住。原業主於2012年3月以約1,631萬元購入上述單位連車位，持貨8年至今轉售，帳面估計蝕讓逾143萬元離場。

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