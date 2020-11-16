啟德MONACO目標下月開售　最細面積約280方呎

新盤戰線擴展至九龍市區。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO屬同系KAI TAK HARBOUR系列，項目共有646個單位，首期設399伙，間隔開放式至3房，實用面積約280至約760方呎，兩房或以下佔約7成。希望短期內獲批預售樓花同意書，計劃12月內開售。

他指出，樓盤不少單位可享維港或啟德河景，售價參考同區一手盤，例如同系OASIS KAI TAK近期成交呎價2.7萬至逾3萬元，該盤現時僅餘少於20伙未售。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目提供雙會所，住戶隨時可享完善設備。另方面，集團於今年首3季已售出986伙，套現111億元，主要來自將軍澳各個項目。

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