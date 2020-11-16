【大行報告】涉制裁中企 瑞銀料美資在中移及中海的持倉最多
2020年11月16日 15:15
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上周傳來美國總統特朗普簽署行政命令，禁止任何美國人士對若31間中國公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行交易，瑞銀就中港市場上有與上述31間中國公司有關聯的上市公司約140間(包括由上述31間控股的公司)進行評估，若按這些公司在美國基金的淨持倉超過3,000萬美元計算，將名單範圍縮小至35家，其中15家為香港上市公司，包括中國移動(00941)、中國海外(00688)、中國鐵塔(00788)、中國電信(00728)、聯通(00762)、中國金茂(00817)、中車(01766)、中通服(00552)、中鐵建(01186)、中交建設(01800)、遠東宏信(03360)、中國建築國際(03311)、中國海外宏洋(00081)、中航科工(02357)、中海物業(02669)。
若按淨持倉計，最多兩者按次分別是中移及中海，兩者的美資持倉分別約46.8億美元及25.7億美元。該行認為，事態發展可能會促使部分香港上市公司通過中國存託憑證(CDR)尋求回內地上市。
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