華為首席技術長：期望拜登就任後有助「重置」與中美關係

外電引述華為首席技術長Paul Scanlan表示，期望拜登就任新一任美國總統，能為中美關係帶來「重置」。

報道引述Paul Scanlan指出，當政府發生變化時，總有機會重新建立關係，他希望能與未來的新政府有更多對話，在拜登領導下的美國，能與美國關係重置。

特朗普政府在8月宣布加大對華為的制裁，且有愈來愈多的國家，包括瑞典、法國和英國也都出於國家安全原因，開始禁止華為參與其5G網絡建設。他提到，在特朗普政府領導下，華為面臨許多挑戰，儘管面臨這些問題，華為仍然保持樂觀雙方可以解決分歧。

美國的制裁給華為的收益帶來壓力，今年首9個月華為總收入為6,713億人民幣，較去年同期增長9.9%，相比去年首9個月收入增長24.4%明顯放緩；另今年首9個月其淨利潤率為8%，亦低於去年同期的8.7%。

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