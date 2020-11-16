華僑永亨：第4季港經濟萎縮幅度將收窄　全年料跌6%

華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，本港經濟萎縮幅度將於第4季進一步收窄，不過仍要關注一些下行風險，若本港或會爆發第4波疫情，政府收緊社交限制措施，難免再次衝擊經濟，而且保就業計劃將於11月結束，企業和消費者情緒或難改善，預計今年經濟將收縮6%左右，而明年則可能擴張3%至5%。

而港元市場方面，周一的1個月港元拆息跌至0.1厘，為2011年初以來新低。她表示，由於流動性十分充裕，1個月和3個月港元拆息均下跌至2011年以來新低，預計港元拆息及港元匯價將維持在目前低位附近，直至出現短暫因素推升港元需求。

短暫因素則可能是年結效應、金管局增發外匯基金票據，或12月1日開始的銀色債認購反應熱烈等，認為1個月港元拆息或不會輕易跌穿0.1厘。

渣打銀行(昋港)大中華區高級經濟師劉健恆亦表示，港元拆息維持於低水平，該行早前已將3個月拆息由0.8厘降至0.4厘。

他表示，今年港匯持續觸發7.75強方兌換保證，使金管局持續注資，銀行體系結餘由8月時的2000億元以下水平，增至目前的4570億元。倘若市場欠缺資金港流走因素而使港匯轉弱，香港流動性的風險甚少，並需要留意金管局會否增發外匯基金票據吸資。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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