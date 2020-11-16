歡聚集團傳來港第二上市　或成首家企業WVR股

香港聯交所於10月底擴闊來港第二上市的中資概念股範圍，允許以企業同股不同權架構(WVR)公司申請來港作第二上市。不足一個月，已傳出好消息。據外媒報道，以企業(WVR)在美國納斯達克市場上市的中國社交媒體平台歡聚集團(美股：YY)計劃來港第二上市，有望成為本港首家企業WVR股，惟公司對上市傳聞不予置評。

報道指，歡聚集團正在與銀行商討明年在香港第二上市，可能集資金6至10億美元(約46.8億至78億港元)，目前該公司尚未為潛在的交易選擇銀行。

據公司2019年年報，該公司董事長李學凌透過YYME Ltd.持有1.56億股特權股，連同私人持有部分，共計持有特權股1.6億股，計及普通股3.64億股，持有公司23.1%股權，而投票權則達75.8%。

歡聚集團今年第二季淨收入按年增長36.3%，至58.401億元人民幣，全球平均移動月活躍用戶數量(MAU)達4.571億，按年增長21%。

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