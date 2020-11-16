瑞銀盧彩雲：大灣區跨境財富通有助鞏固香港金融地位

瑞銀香港區主管及行政總裁及瑞銀集團董事總經理盧彩雲表示，大灣區跨境財富通有助鞏固香港金融地位，預計疫情回穩及開放跨境限制後，將進一步帶動香港經濟回復正常。

盧彩雲指，香港對大灣區有重要意義，其中跨境財富通可加速粤港澳於金融及其他行業的發展。

盧氏續稱，今年營商環境充滿挑戰，對未來市場發展持慎審樂觀態度，認為低息環境對銀行是把「雙刃刀」，一方面刺激投資選擇，另一方面影響銀行收入。

縱觀環球市場，她預計，中美緊張關係持續，惟拜登政策的可預測性較高，其當選消息有助擺脫市場不明朗因素。她尤看好科技及醫療健康板塊，建議投資者分散投資，透露該行可持久性投資的客戶數目增近5成。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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