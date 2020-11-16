歐股早市向好 Vodafone績後升2%

市場仍在觀望疫苗消息及美國政局發展，歐股早市向好，其中英股報6,361點，升0.72%；德股報13,176點，升0.77%；法股報5,440點，升1.12%。

歐洲電訊商Vodafone表示，上半年經調整後的收益下降了1.9%至70億歐元，集團收入下降了2.3%至214億歐元，主要是疫情影響了漫遊收入和手機銷量下降。Vodafone股價升2.68%。

英國皇家郵政股價反覆跌0.22%，此前報道指英國郵政局擬結束與前者的長久合作關係。

西班牙外換銀行(BBVA)同意以116億美元的價格將其美國業務BBVA USA Bancshares出售給PNC金融服務集團，BBVA股價升2.72%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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