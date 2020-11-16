【市後重點睇】油價漲逾2% 道期升281點
2020年11月16日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數進一步跌至92.52，港匯見7.7530，離岸人民幣(CNH)升見6.5687，美元兌日圓處104.43，歐元報1.1859，英鎊企1.32228。金價報1,893美元。油價漲逾2%，布油及紐油分別報43.71及41.13美元。道指期貨升281點。
●市後關注點
-21:30 美國11月紐約製造業指數
●恒生指數全日收報26,381點，升224點或0.86%；國企指數收報10,578點，升33點或0.32%；科技指數收報8,075點，升136點或1.71%，主板成交1,453億港元。滙豐控股及友邦保險兩大金融股支撐大市，分別升4.16%及3.18%。https://bit.ly/3kxG592
-騰訊「全民K歌」App被罰，股價全日跌0.83%，報597元。
●A股快報：三大指數全線上揚，滬綜指漲1.1%。https://bit.ly/3lF7G9y
●亞洲股市：日股漲521點，續創29年高位。
●中國經濟：
-10月社會消費品零售總額增4.3%，遜預期。
-10月四大一線城市新建商品房價按月升0.3%。
●傳日產汽車Nissan擬洽售三菱汽車股權。
●分析：內地經濟復甦勢頭增強，消費者支出增加。
●【旅業蕭條】南韓兩大航企合併，大韓航空將收購韓亞航空。
●【大行報告】大摩料2021年次季前全球經濟重返疫前軌迹。
●港交所就IPO結算程序現代化徵詢意見，定價到上市縮至1日。
●新冠肺炎：
-福奇籲盡快進行總統交接，否則不利美國抗疫。
-賽諾菲指其研發的疫苖一般冷藏即可。
●泰國第3季GDP萎縮6.4%勝預期，上調全年預測。
●全球經貿戰：
-中國領頭亞太地區15國簽RCEP，世界不等美國了。
-任期倒數，傳特朗普將繼續針對中國出重招…
●大摩睇好股市及公司債券，下調金價預測至1,825美元。
●【專訪】專家把脈未來4年中美市，羅傑斯撐買A股及人民幣。
●【睇好中國經濟復甦】大摩上調恒指2021年底目標至28,700點。
●恒生銀行豁免29項基本銀行服務收費，明年起生效。
●調查：信貸評級影響借貸利率，最高相差達28%。
●H按業主注意：1個月港元拆息跌穿0.11厘，創逾10年低位。
●iBond暗盤較發行價高4%，料每手賺400元。
●新盤動向：尖沙咀本木樓書上網，標準單位最細233呎。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020