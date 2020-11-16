【市後重點睇】油價漲逾2%　道期升281點

美匯指數進一步跌至92.52，港匯見7.7530，離岸人民幣(CNH)升見6.5687，美元兌日圓處104.43，歐元報1.1859，英鎊企1.32228。金價報1,893美元。油價漲逾2%，布油及紐油分別報43.71及41.13美元。道指期貨升281點。

●市後關注點

-21:30 美國11月紐約製造業指數

-騰訊「全民K歌」App被罰，股價全日跌0.83%，報597元。

●亞洲股市：日股漲521點，續創29年高位。

●中國經濟：

-10月社會消費品零售總額增4.3%，遜預期。

-10月四大一線城市新建商品房價按月升0.3%。

●傳日產汽車Nissan擬洽售三菱汽車股權。

●分析：內地經濟復甦勢頭增強，消費者支出增加。

●【旅業蕭條】南韓兩大航企合併，大韓航空將收購韓亞航空。

●【大行報告】大摩料2021年次季前全球經濟重返疫前軌迹。

●港交所就IPO結算程序現代化徵詢意見，定價到上市縮至1日。

●新冠肺炎：

-福奇籲盡快進行總統交接，否則不利美國抗疫。

-賽諾菲指其研發的疫苖一般冷藏即可。

●泰國第3季GDP萎縮6.4%勝預期，上調全年預測。

●全球經貿戰：

-中國領頭亞太地區15國簽RCEP，世界不等美國了。

-任期倒數，傳特朗普將繼續針對中國出重招…

●大摩睇好股市及公司債券，下調金價預測至1,825美元。

●【專訪】專家把脈未來4年中美市，羅傑斯撐買A股及人民幣。

●【睇好中國經濟復甦】大摩上調恒指2021年底目標至28,700點。

●恒生銀行豁免29項基本銀行服務收費，明年起生效。

●調查：信貸評級影響借貸利率，最高相差達28%。

●H按業主注意：1個月港元拆息跌穿0.11厘，創逾10年低位。

●iBond暗盤較發行價高4%，料每手賺400元。

●新盤動向：尖沙咀本木樓書上網，標準單位最細233呎。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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