【產經直播】藍籌新貴仲追唔追買？
2020年11月16日 16:19
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港股周一(16日)做好，高開205點後，最多升238點，其後升勢一度回順，最終升224點，收報26,381點。恒指短期有冇力向上衝？
阿里巴巴(09988)逆市下跌，有外媒報道指，有美國投資者就螞蟻集團上市撻Q一事，打算向公司高層提出集體訴訟，加上平台經濟反壟斷消息影響，股份繼續會冇運行？
美國政府禁止美國人投資部分內地企業，消息繼續拖累相關股份表現，中資電訊股—中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)繼續有沽壓，在市場預期拜登成為新一屆美國總統機會較大下，趁低撈貨得唔得？
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