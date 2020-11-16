【零售浩劫】GAP中環旗艦店月內結業　料將全線撤出香港

新冠肺炎疫情持續困擾香港經濟，航空業仍處於停擺狀態，加上中美關係緊張，香港零售業處於嚴寒，在看不見虧損盡頭之下，不少國際品牌都選擇大幅縮減經營規模或退出市場止蝕。消息指美國服裝品牌GAP擬撤出香港市場，位於中環皇后大道中陸海通大廈的旗艦店將於月內結業，該舖業主正以330萬港元招租。

資料顯示，GAP在2011年以5年月租500萬元租用該舖位，近年該舖月租已升至550萬元。若是次以330萬元招租，即租金較高位大跌四成。

GAP於10月曾表示，到2024年初將關閉220家GAP門店，並計劃在3年內關閉其在北美的130家Banana Republic商店，轉而將重點投放在網點和電子商務業務上。

今年7月，GAP已經開始重組計劃轉戰電商，當時GAP在香港的門店已經由8間縮減到3間，分別是位於中環皇后大道中環店、屯門V city店及東薈城GAP Outlet店。不過，屯門V city分店已經於10月初結業，如今傳來中環店將在11月結業。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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